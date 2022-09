Ladrões caem em vala após assalto a posto de gasolina; veja

Dois criminosos foram flagrados pela câmera de segurança de um posto de gasolina quando fugiam de um assalto e acabaram caindo em uma vala. A dupla, que estava em uma motocicleta, tentava fugir do local e não recebeu o buraco no chão. O caso ocorreu em Alambari, em São Paulo, na noite da última segunda-feira (26).

Em depoimento, a proprietária do posto informou que os ladrões pediram para abastecer a motocicleta. Um dos criminosos, que estava armado, foi até o caixa, anunciou o assalto e rendeu um funcionário. Vídeos mostram o momento em que o homem procura o dinheiro nas gavetas da loja e coloca as notas e outros objetos dentro de uma bolsa.

Após pegar o dinheiro e os objetos do posto, o assaltante sai do espaço e sobe na garupa da moto. O comparsa dá partida mas pilota em direção a vala utilizada para troca de óleo em veículos e os dois caem. Confira:

De acordo com funcionários do posto, os criminosos conseguiram tirar a motocicleta do local e fugiram. A Polícia Militar perseguiu e prendeu a dupla minutos depois. Segundo a PM, durante a fuga, eles caíram novamente em outra vala, na estrada.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)