Abuso sexual: Homem é preso suspeito de estuprar filha ao longo de dois anos

Um homem de 52 anos foi preso na última quarta-feira (9), suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha, uma adolescente de 12 anos, em um bairro na região sudoeste de Goiânia. De acordo com as investigações da polícia, o crime ocorria há aproximadamente dois anos. As informações são do portal Metrópoles.

Os estupros teriam começado quando a vítima ainda era uma criança, com apenas 10 anos de idade. A delegada Gabriela Adas afirmou que os abusos ocorreram, por mais de 20 vezes, ao longo dos últimos dois anos. De acordo com a autoridade, o acusado, que não teve a identidade revelado, costumava acariciar os seios da menina, as nádegas e o órgão sexual dela, além de introduzir os dedos na sua genitália, roçar o pênis em seu corpo e beijá-la na boca.

Investigações da Polícia Civil de Goiás informaram que o homem tem passagens por crimes contra a dignidade sexual praticado, em 2006, com a segunda filha, que na época, tinha 13 anos de idade. O homem foi preso temporariamente e está à disposição da Justiça.