Homem é preso suspeito de matar eletricista da Enel após corte de energia

Um empresário confessou o crime e disse que matou o funcionário da Enel, de 27 anos, após uma "discussão" sobre ter a luz cortada, informou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

O caso ocorreu, na tarde desta quarta-feira (13), na Avenida São Miguel, no bairro Vila Marieta, zona leste da capital paulista.

A vítima foi socorrida, mas morreu no hospital. O eletricista foi encontrado em um posto de gasolina, onde foi atingido após realizar o corte da energia no estabelecimento do empresário.

O empresário foi encontrado e preso pela polícia em seu imóvel. Ele foi indiciado por homicídio consumado e passará por audiência de custódia. O crime foi registrado no 24° DP (Ponte Rasa), informou a SSP.

Em nota, a Enel diz que "acompanhará as investigações das autoridades policiais para que esse crime não fique impune".

A companhia afirmou ainda estar em contato com a empresa prestadora de serviços, responsável pela contratação do jovem eletricista, para que "seja prestada assistência à família do colaborador".