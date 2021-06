Homem é preso por tráfico após ser encontrado com três tipos de drogas diferentes

Um homem de 36 anos, foi preso, nessa terça-feira (1º), por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Policiais militares localizaram os entorpecentes em uma residência e dentro de veículo usado para possível transporte do material ilícito. A ação ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus (AM).

A polícia informou que recebeu denúncia de que havia uma S10, de cor preta, realizando distribuição de drogas. Na chegada ao local, os agentes encontraram o carro parado próximo a uma casa, com um homem sentado ao lado de um guincho. A equipe se aproximou do rapaz, que informou estar à espera do dono do veículo, que havia lhe contratado para fazer o serviço de guincho.

Diante da cena, segundo a polícia, os agentes teriam notado que a porta da casa estava semiaberta e decidiram vistoriar. Ao se aproximar, viram várias sacolas de drogas no chão e ainda encontraram mais entorpecentes no interior do veículo.

Ao todo, a equipe localizou e apreendeu 28 porções e um tablete de substância com aspecto de pedra oxi, nove porções com aparência de maconha e uma porção grande de substância com aspecto de cocaína, dois cadernos de anotações com lista de vendas do tráfico, duas balanças de precisão e várias embalagens para drogas, além da S10.