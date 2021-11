Homem é preso por maus-tratos após colocar cocaína no focinho do cachorro

Um homem de 29 anos foi preso por maus-tratos após uma mulher levar para a polícia um vídeo onde o rapaz aparece colocando cocaína dentro do focinho de um cachorro. O caso aconteceu na quarta-feira (3), em Cubatão, São Paulo. As informações são do Metrópoles.

No vídeo, o homem comete a violência na presença de outras pessoas, que chegam a rir e debochar do episódio. "Está passando mal, vai dar overdose", diz um rindo. O criminoso responde: "faz uns dias que não dou para ele", sugerindo que dá a substância para o animal com frequência.

Após a denúncia, a polícia civil encontrou o criminoso, que confirmou que obrigava o cachorro a cheirar cocaína quando colocava à força em seu focinho. Ele foi indiciado na 2ª Delegacia de Polícia de Cubatão.