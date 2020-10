Homem é preso por manter criança de 2 anos amarrado com coleira de cachorro

Uma criança de apenas 2 anos de idade era mantida presa em uma coleira de cachorro pelo próprio tio. A mãe do bebê também era agredida por ele, que foi denunciado por violência doméstica e acabou preso. O flagrante ocorreu na terça-feira (20), em Chapadão do Sul, na região Nordeste do Mato Grosso do Sul. O criminoso tem 37 anos.

Na delegacia, onde registrou boletim de ocorrência e pediu medidas protetivas de urgência, ela mostrou um vídeo do menino preso, gravado pelo próprio agressor. Ela também solicitou medidas protetivas de urgência.

No depoimento, a jovem disse que o filho também era vítima era agredido pelo suspeito e chegou a mostrar um vídeo gravado pelo próprio agressor, no qual ele mantém a criança presa com uma coleira de cachorro, ressaltando ser castigo.

Segundo o relato da vítima, o homem "chegou a arremessar objetos" contra ela e ainda ameaçá-la com um facão. A Polícia Militar (PM) foi acionada, porém, não conseguiu encontrá-lo no local, sendo o suspeito preso horas depois pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.

O acusado, que possui antecedentes por tráfico de drogas, deve responder pelos crimes de injúria e ameaça contra a mulher e maus-tratos contra o garoto.

"A vítima disse que já tem um tempo que sofre esse tipo de agressão, principalmente xingamento e humilhação. Ontem ele preso em flagrante e, automaticamente, instaurado o inquérito policial para relatar os fatos. Ele foi interrogado e disse que não bateu na jovem e que era uma brincadeira o vídeo. O próximo passo agora é relatar o inquérito policial e aguardar a decisão do poder judiciário sobre a prisão dele", informou o delegado Felipe Potter, responsável pelas investigações.