Homem é preso por assassinato quando assinava certidão de óbito da mulher

O ajudante de motorista identificado como R.B., de 24 anos, foi preso em flagrante sob a acusação de assassinato da esposa Juliana Ferraz Nascimento, de 23. Em depoimento à polícia, ele relatou ter encontrado a jovem já sem vida no banheiro da residência do casal, na Vila Cidadania. Porém, exames feitos no IML constataram que a causa da morte de Juliana foi estrangulamento. R.B. foi preso em flagrante na hora em que assinava os documentos de óbito da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado relatou que na noite do sábado, 5, o casal teria ido a uma chácara para comemorar o aniversário de um familiar de R. B., e os dois teriam consumido bebidas alcoólicas. Ao chegar em casa, ele teria ido dormir enquanto Juliana tomava banho.

Ao acordar, por volta das 4h30, teria sentido a ausência da mulher no quarto, quando percebeu que o chuveiro ainda estava ligado e escorria água por baixo da porta do banheiro. Como a porta estava trancada, R. B. teria chamado pela mulher e, sem resposta, ligou para o cunhado, irmão de Juliana. Os dois arrombaram a porta do cômodo e encontraram a jovem caída. Acionada, uma equipe do Samu veio ao local e constatou que Juliana estava sem vida.

O corpo de Juliana foi submetido a perícia do IML (Instituto Médico Legal), que constatou lesões por estrangulamento no pescoço da jovem, além de marcas que podem ser de lesões anteriores - que pode indicar que a jovem seria vítima de violência doméstica.

Como o resultado do laudo tinha divergências com a versão do marido, a polícia foi até o cemitério da cidade, onde encontrou o suspeito tratando da documentação do óbito da mulher, e fez a prisão em flagrante. R. B. foi levado para a cadeia de Campo Limpo Paulista, onde aguarda decisão judicial.