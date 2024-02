Homem é preso em São Paulo ao tentar vender violino centenário furtado para o próprio dono

Um homem de 40 anos foi detido na quinta-feira (8) em flagrante, na região central de São Paulo, quando tentava vender um violino avaliado em R$ 20 mil para o próprio dono. O instrumento, fabricado há mais de um século, havia sido furtado em outubro de 2023, durante uma apresentação de um músico em um clube na zona norte da capital paulista.

Após denunciar o furto à Polícia Civil, o dono do violino começou a monitorar sites de comércio eletrônico e localizou o instrumento em uma dessas plataformas. Ele entrou em contato com o vendedor, concordou com o valor solicitado e marcou um encontro na Estação da Luz, na Alameda Cleveland.

Quando os policiais civis do 13º Distrito Policial chegaram ao local do encontro, encontraram o suspeito na posse do violino, que estava no mesmo estojo do furto. O instrumento foi reconhecido pelo verdadeiro dono.

O suspeito alegou ter adquirido o violino na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, porém foi autuado por receptação. Inicialmente, foi estabelecida fiança de R$ 1,4 mil, mas ao verificar sua identificação, constatou-se que ele havia fornecido informações falsas e tinha pendências judiciais, resultando em sua prisão.

O caso foi registrado como receptação, falsificação ideológica e captura de procurado. Até o momento, o acusado não constituiu advogado para o processo.