homem é preso em brasília após abandonar cadela em aeroporto de sc

Um homem foi preso, no Aeroporto de Brasília, após ter abandonado o cachorro de estimação no estacionamento do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis (SC), antes de embarcar no avião. A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (20). O homem tentou embarcar acompanhado do cão. Impedido de prosseguir viagem com o animal, ele abandonou a cadela no local e embarcou com destino a Brasília, de onde seguiria viagem para Manaus (AM), informou, ainda, o portal Metrópoles.

Câmeras de segurança do aeroporto registraram o momento em que o homem largou a cachorra, que estava dentro da caixa de transporte, no estacionamento e vai embora. O episódio foi comunicado à Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), que repassou as informações e provas à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), vinculada à Polícia Civil do DF (PCDF).

A equipe da DRCA, então, acionou a Inframerica, responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Brasília, e a Polícia Federal (PF), que conseguiu efetuar a prisão do passageiro ainda a bordo da aeronave, momentos após o pouso na capital federal. O homem confessou o abandono, alegando que havia vendido todos os bens da família para retornar a Manaus e, diante da impossibilidade de embarcar com a cadela, decidiu deixá-la no aeroporto.