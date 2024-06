homem é preso e mulher vai até delegacia dar beijo de despedida

O vídeo inusitado chamou atenção dos internautas após viralizar nesta terça-feira (25). A gravação mostra o momento em que um homem preso, mas antes de ser levado até a cela, uma mulher se aproxima dele para se despedir com um beijo e um abraço. Apesar do registro, não se sabe onde o episódio aconteceu.

Nas imagens, divulgadas pelo perfil “Fofoquei Brasil”, é possível ver o homem algemado com as mãos para trás, conduzido por um policial. A gravação termina assim que a mulher, que segura uma camisa amarela e uma sacola plástica, visivelmente emocionada, dá um “cheiro no cangote” do preso.

“Paixão quando não mata, humilha”, disse uma internauta na publicação. “Aonde entra a paixão, a razão sai”, brincou outra. Outra seguidora comentou que sentiu pena da mulher. “Às vezes, nós mulheres, nos humilhamos tanto por tão pouco”.