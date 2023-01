Homem é preso após furtar cofrinho com dinheiro do irmão caçula

Um homem foi preso na última quarta-feira (18), suspeito de furtar um porquinho de moedas do próprio irmão. O suspeito é usuário de drogas e possui passagens por crimes semelhantes, segundo informações das autoridades policiais. O caso aconteceu em Brumado, interior da Bahia. As informações são do portal Metrópoles.

A vítima contou à polícia que possuía o cofrinho há cinco anos e estava economizando com o objetivo de conhecer o mar. O cofrinho havia desaparecido da residência e ele acreditava que o irmão fosse o responsável pelo crime.

O irmão da vítima foi achado em um bar e confessou o crime. Durante a abordagem, foram encontradas as moedas e algumas células na mochila que ele carregava. O rapaz foi conduzido e apresentado na delegacia de Brumado, na Bahia, para adoção das medidas necessárias.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).