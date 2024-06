VÍDEO: Homem é preso após dormir com o pênis para fora da calça em BRT

Na noite da última segunda-feira (24), um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por importunação sexual, após dormir com o pênis para fora da calça em um ônibus da linha do BRT.

No vídeo registrado por um passageiro que também estava no transporte público, o homem, de camisa branca, dorme com o órgão genital para fora da calça. Veja:

Os passageiros acionaram os Agentes do Grupo Tático Operacional (GTOP) e relataram que o homem estaria cometendo o crime de importunação sexual. Após os policiais receberem a denúncia, eles seguiram até uma estação do BRT na entrada do Gama, onde encontraram o homem dormindo dentro do coletivo, segurando o pênis com com uma das mãos.

O homem foi detido e encaminhado para 14ª Delegacia de Polícia (Gama).