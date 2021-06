Homem é preso ao dopar a sobrinha de 12 anos para poder abusá-la sexualmente

A Polícia Civil prendeu um homem de 50 anos na última segunda-feira (7), suspeito de ter dopado a sobrinha, uma jovem de 12 anos de idade, para abusá-la sexualmente, em São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O caso de estupro veio à tona quando uma tia materna da vítima denunicou o ocorrido aos agentes. De acordo com a delegada Nicole Perim, a familiar reparou em mudanças comportamentais da menina e estranhou. “A vítima foi levada ao médico, que sugeriu o encaminhamento para uma psicóloga. Durante uma das sessões, a menina relatou que o tio estava abusando sexualmente dela”, explica a autoridade.

No atendimento psicológico, a moça disse acreditar que era dopada pelo suspeito para facilitar os abusos, porque, segundo relatos da vítima, ele oferecia água ou alguma bebida para ela, que em seguida, ficava inconsciente e começava sentir a penetração. Mas não conseguia se defender por estar grogue.

“A avó relata que o tio sempre foi muito agressivo dentro de casa, que é viciado em álcool e drogas, tanto que ela [a avó] dormia com as meninas no mesmo quarto, de porta trancada. Mas os abusos aconteciam à tarde, quando a irmã estava no reforço escolar, e a avó geralmente dormindo. Por isso, desconfiamos que talvez até a senhora também tenha sido dopada”, relata a delegada.