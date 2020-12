Homem surta, esfaqueia vizinhas e é morto espancado por populares

Ramilson Rodrigues Torres, de 29 anos, morreu espancado, após esfaquear as vizinhas. O caso ocorreu por volta das 11 horas desta sexta-feira (4), na Comunidade Coliseu, zona Leste de Manaus.

De acordo com a com testemunhas, Ramilson era vizinho das duas mulheres e sempre tinha desavenças por conta de uma cerca que separava o quintal de suas casas.

Após mais uma briga, o homem teve um surto psicótico e, armado com uma faca, invadiu a casa das vizinhas e desferiu diversas facadas contra as duas. Mãe e filha foram socorridas por outros vizinhos, que revoltados com o ocorrido, o esfaquearam com a faca e o golpearam na cabeça com uma pá.

Alguns moradores disseram para a Polícia que Ramilson já havia alegado ter problemas psicológicos e que fazia uso de medicamentos. Ele tinha se mudado recentemente para o bairro.

Raiane e Yasmim foram levadas para uma unidade de saúde da capital. O estado de saúde delas não foi informado.