Homem é morto a facadas; suspeita bebia cerveja ao lado do corpo

Um homem, de 35 anos, foi morto a facadas neste domingo (8), em Belo Horizonte. No local do crime, a Polícia Militar se deparou com uma mulher, de 43 anos, bebendo cerveja. Ela disse que era companheira da vítima, mas inicialmente negou ser autora do assassinato.

O homem foi encontrado sem vida no quintal de uma residência. A mulher alegou que o crime tinha sido cometido por indivíduos desconhecidos que entraram na casa. Instantes depois, ela contou outra versão afirmando que tinha um relacionamento de quatro meses com a vítima e que os pertences dele estavam na casa dela. A PM foi autorizada a fazer uma busca no local e encontrou uma faca suja de sangue na cozinha.

Questionada a respeito do fato, ela contou que tinha discutido com o companheiro e ele teria a agredido e por isso ela se defendeu com golpes de faca, com a ajuda de outro morador do mesmo lote.

Outra versão

Enquanto os policiais aguardavam a perícia no local, a mulher que o casal estava tomando cerveja no quintal com outro vizinho, até que a vítima começou a brigar com o outro morador e também partiu pra cima dela. Para se defender, a mulher o empurrou no chão e o vizinho foi pra cima dele com golpes de faca. Em seguida ele fugiu e jogou a faca na porta de casa. A companheira da vítima disse que pegou a faca para lavar com o intuito de que ninguém desconfiasse da participação deles no crime.

A PM recebeu uma denúncia de outro morador informando que o possível autor estava na mesma rua bebendo cerveja debaixo de uma árvore. Ele foi encontrado no local e confessou o crime, alegando que a vítima o ameaçou de morte e tentou atingi-lo com uma enxada no quintal onde estavam.

A vítima morreu com cinco perfurações pelo tórax, abdômen e flanco. A mulher tem uma passagem na polícia por lesão corporal em 2008 quando atingiu o ex-marido com uma tesourada.