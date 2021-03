Homem é parado em blitz e apresenta CNH de Padre Cícero à polícia

Um homem de 62 anos que pilotava uma moto em condições irregulares foi parado em uma blitz pela Polícia Rodoviária na última quinta-feira (10), em Alagoas. Ao ser interrogado sobre a carteira de habilitação pelos agentes, um fato curioso ocorreu: ele apresentou um documento em nome de padre Cícero e Frei Damião, no verso.

A carteira de motorista levava o nome, foto e nascimento do frade italiano, Frei Damião, e do outro lado as mesmas informações, só que do Padre Cícero. Ambas figuras religiosas morreram em 1997 e 1934, respectivamente, mas seguem sendo muito respeitadas no Nordeste brasileiro.

Ele explicou aos policiais que havia comprado a CNH em Juazeiro do Norte, no Ceará, há mais de oito meses e que o vendedor assegurou que o tal documento seria válido em todo o país.

Logo, o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviário da região (BPR), tenente-coronel Liziário, percebeu que o rapaz tinha sido vítima de um golpe. “As equipes orientaram que aquilo ali [a carteira] não existia, que ele foi enganado. Mas o homem alegou que estava certo e discutiu com a guarnição. Ele fez a maior confusão com a equipe achando que o vendedor estava certo. Acho que o rapaz vendeu a carteira porque viu que o homem era de certa idade, um pouco ingênuo”.

Apesar de ter sido flagrado pilotando um veículo apenas com a nota fiscal da moto e sem capacete, sem placa, sem o retrovisor e ainda carregando uma criança de sete anos na garupa, o homem não foi autuado pela polícia, pois os agentes entenderam que o ‘documento’ era apenas uma lembrança.

“Ele recebeu todas as notificações que preconizam o CTB [Código de Trânsito Brasileiro], mas como nós estávamos sem o guincho, nós não recolhemos a moto dele. E como a gente viu a situação, já um senhorzinho com criança, a gente colocou a moto em cima da caminhonete, colocamos os dois na viatura e levamos até a residência dele”, informou o comandante.