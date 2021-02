Homem é flagrado em ato sexual com cachorro de rua

Um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança praticando o crime de zoofilia - atração ou envolvimento sexual de humanos com animais de outras espécies. O alvo do acusado foi um cachorro de rua e o crime aconteceu no bairro Boa Vista, em Curitiba (PR), no dia 24 de janeiro. Desde então a polícia está à procura do suspeito, que cometeu o crime à luz do dia.

Segundo o delegado Matheus Laiola, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), as buscas iniciaram desde que os vídeos foram enviados à polícia. “Isso carateriza zoofilia e maus-tratos. Estamos fazendo diligências para tentar identificá-lo e pedir a prisão dele”.