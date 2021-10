Homem é executado a tiros e jogado em igarapé

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (11), por moradores, no bairro da Compensa, em Manaus. O corpo estava com com pés e mãos amarrados. A vítima também usava tornozeleira eletrônica

Após o resgate, a Polícia Civil constatou oito marcas de tiros na cabeça do rapaz. Os moradores disseram que não ouviram disparos no local.

A hipótese é que a execução tenha ocorrido em outro bairro e a vítima foi jogada pelos criminosos no igarapé.