Homem é esfaqueado após urinar perto de carro

Um homem foi esfaqueado após ser flagrado fazendo xixi entre alguns carros que estavam estacionados próximo a um quiosque em Samambaia, no Distrito Federal (DF), na tarde do último domingo (19).

A Polícia Militar do DF informou que o autor das facadas estava bebendo próximo ao quiosque e não teria gostado da atitude da vítima, que urinou ao lado dos veículos, em via pública. O suspeito, então, pegou um facão e partiu para cima do homem.

A vítima foi atingida por vários golpes e socorrida por amigos que estavam no local. O homem foi levado às pressas para o Hospital Regional de Samambaia (HrSam).

Equipes da PMDF patrulham a região tentando localizar o autor da tentativa de homicídio, que fugiu do local após o crime.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)