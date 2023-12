Homem é detido por agredir sogra idosa de 93 anos

Uma idosa de 93 anos procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para tratar de ferimentos causados por uma agressão contra ela por parte do próprio genro, na noite da última quarta-feira (27).

O homem foi detido pela Polícia Militar, acionada por equipes da UPA após o relato da vítima, e está à disposição das autoridades.

Ainda não se sabe a motivação, nem o contexto por trás das agressões. No entanto, pela Lei 10.741/2003 do Estatuto do Idoso, é considerado crime a conduta de colocar em risco a vida ou a saúde do isodo, por meio de condições degradantes ou privação de alimentos ou cuidados indispensáveis.

Nesses casos, a pena prevista é de dois meses a um ano de detenção, com pagamento de multa.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com