Homem é atingido por explosão ao colocar álcool em fogo de churrasco; vídeo

O que era para ser um momento de lazer e diversão em família acabou em um grave acidente. Um homem identificado como Ricardo Valcácia de Paula teve parte do corpo queimado enquanto fazia um churrasco. Como muita gente costuma fazer, a família usava um disco de arado como churrasqueira para assar a carne. Em dado momento, quando um dos presentes colocou álcool para renovar a chama do carvão, houve uma explosão. Um vídeo registrou o momento em que tudo ocorreu.

O caso aconteceu no último sábado (24/9), no município de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, e foi noticiado pelo portal Metrópoles. A vítima da explosão foi levada às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital goiana.

O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado para a ocorrência. Segundo familiares, apesar dos ferimentos, Ricardo apresenta quadro estável. A esposa dele chegou a ser atingida nos pés pelas chamas, mas, não foi necessário atendimento médico.