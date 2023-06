Homem é assassinado com tiro na cabeça enquanto dormia com a esposa

Um homem de 29 anos, identificado como Anderson Almeida Profeta, foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto dormia com a esposa na casa deles. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28), a 146 km de Cuiabá.

VEJA MAIS

Segundo informações apuradas pelos agentes da polícia, a esposa de Anderson relatou que o casal estava dormindo com as luzes apagadas quando a porta foi arrombada. Um suspeito entrou no local com uma lanterna, gritando “polícia! ” e disparou os tiros.

De acordo com ela, foram três disparos feitos quando ela decidiu abraçar o marido, com medo. Ao irem embora, a jovem acendeu a luz e se deparou com o marido baleado.

Os agentes policiais foram acionados por volta das 3h50 e constataram a morte no local. O caso segue em investigação.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)