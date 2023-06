Casal é encontrado morto dentro de quarto em pousada; causa ainda é investigada

Um casal foi encontrado morto dentro do quarto no qual estava hospedado, em uma pousada de Minas Gerais, no último sábado (24). Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário do chalé estranhou a falta de movimentação no local e decidiu entrar no quarto com a chave reserva, quando se deparou com os corpos estirados no chão. As causas da morte estão sendo apuradas pela perícia.

O casal foi identificado como Walther Reis Cleto Junior, 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, 49, e estavam na pousada desde a última sexta-feira (23).

O proprietário do local, em torno das 10h do sábado, notou que a bomba d’água do banheiro do quarto estava ligada há muito tempo e decidiu bater na porta para saber se estava tudo bem.

Por não obter respostas, optou por entrar no quarto com a chave reserva e se deparou com o casal caído no chão, onde acionou uma equipe de socorro e a polícia.

O dono do local informou, em depoimento, que viu o casal com vida por volta das 18h do dia anterior.

A perícia não constatou sinais de violência e investiga as possíveis causas da morte.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)