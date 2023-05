Casal de empresários brasileiros é encontrado morto em apartamento nos EUA

Os corpos do casal de brasileiros Claudionor da Cruz e Andressa Pereira foram encontrados no apartamento em que moravam em São Francisco, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 8.

O casal residia na cidade de Vicente Pires, no Distrito Federal. Claudionor era sócio de um bar em Brasília e se mudou com Larissa para os Estados Unidos em janeiro.

A causa das mortes ainda é um mistério. Os familiares disseram à TV Globo que suspeitam que o casal tenha sido vítima de um vazamento de gás dentro do imóvel.

A família de Claudionor e Andressa abriu um financiamento coletivo para arrecadar US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil) para custear o traslado dos corpos ao Brasil.

O Itamaraty informou ao Uol que tomou conhecimento do caso e que "está em contato com as autoridades locais com vistas a apurar as circunstâncias do falecimento".