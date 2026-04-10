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Brasil

Homem destrói unidade de saúde após morte da mãe

Família relata que vítima aguardava transferência médica há dias

Hannah Franco
fonte

Homem depreda unidade de saúde ligada ao CRAS após morte da mãe (Reprodução/Redes sociais)

Um homem causou danos a uma unidade de saúde ligada ao CRAS após a morte da própria mãe, na tarde desta quarta-feira (8), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, a mulher aguardava desde a última sexta-feira (3) por uma transferência para atendimento médico e não resistiu. A família suspeita de possível negligência no atendimento.

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A cena, registrada em vídeo, rapidamente viralizou nas redes sociais

Abalado com a perda, o homem foi até a unidade pública localizada na região de Saracuruna e, em um momento de revolta, passou a quebrar objetos dentro do espaço, causando tumulto.

Testemunhas relataram momentos de tensão durante a ação. Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos.

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