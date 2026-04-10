Homem destrói unidade de saúde após morte da mãe
Família relata que vítima aguardava transferência médica há dias
Um homem causou danos a uma unidade de saúde ligada ao CRAS após a morte da própria mãe, na tarde desta quarta-feira (8), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
Segundo relatos de pessoas que estavam no local, a mulher aguardava desde a última sexta-feira (3) por uma transferência para atendimento médico e não resistiu. A família suspeita de possível negligência no atendimento.
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Abalado com a perda, o homem foi até a unidade pública localizada na região de Saracuruna e, em um momento de revolta, passou a quebrar objetos dentro do espaço, causando tumulto.
Testemunhas relataram momentos de tensão durante a ação. Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos.
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