Homem desaparece por três dias após ritual com ayahuasca

Um homem de 31 anos foi encontrado com vida após passar três dias desaparecido em uma área de mata da Floresta Nacional do Araripe, em Barbalha, no Ceará. Phellipe Adler da Silva Santos havia sumido no sábado (14), após participar de um ritual com chá de ayahuasca promovido por um coletivo espiritual. Ele foi localizado na terça-feira (17), debilitado, com sinais de desidratação, ferimentos pelo corpo e picadas de insetos.

Morador de Juazeiro do Norte e dono de um ateliê de plantas, Phellipe participava de uma cerimônia organizada pelo coletivo Aní Uná, no Sítio Melo, zona rural de Barbalha. O grupo afirma atuar com foco em práticas espirituais e tradições ligadas à floresta. Durante o ritual, ele teria ingerido o chá de ayahuasca e apresentado comportamento incomum, segundo relato dos organizadores.

A ayahuasca é uma bebida de origem indígena, tradicionalmente utilizada por povos da América Latina em contextos espirituais e terapêuticos. O chá é preparado a partir das folhas da planta amazônica Kawa e do cipó Jagube, e seus efeitos psicoativos exigem cuidados e orientação especializada durante o uso.

Em nota, o coletivo Aní Uná informou que Phellipe manifestou o desejo de deixar o local pouco tempo após consumir a bebida, o que não é recomendado durante o efeito da substância. “Ele manifestou forte desejo de deixar o local, mesmo sob efeito da medicina, o que não é permitido por questões de segurança, principalmente pelo fato de ele ter que dirigir seu veículo. Após diálogo, ele aparentemente compreendeu a situação e retornou para a cerimônia, sendo então acompanhado com atenção constante por toda a equipe do Coletivo”, afirmou a organização.

No entanto, momentos depois, Phellipe entrou sozinho em uma área de mata densa e desapareceu. As buscas começaram ainda no sábado, com apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia do Meio Ambiente do Ceará (BPMA), cães farejadores, drones e moradores da região. Ele foi encontrado no Sítio Malhada, próximo a uma estrada que liga o Ceará a Pernambuco.