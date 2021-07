Homem degola cachorro, ameaça ex-mulher de morte e termina preso

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante após degolar um cachorro e ameaçar a ex-mulher de morte, em Aquidauana (MS). Policiais militares o encontraram no quintal da casa da ex, com um facão. As informações são do portal Campo Grande News.

Além de ameaçar a ex de morte, ele ainda dizia que colocaria fogo na casa.

A PM acionou a equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA), após constatar que ele havia degolado o cachorro, que também estava no quintal.

O homem foi indiciado pela ameaça e pelos maus tratos ao animal. Pela violência contra o cachorro, a PMA aplicou multa de R$ 3 mil e ele responderá pelo crime ambiental. Pela ameaça, ele foi mantido preso e levado ao presídio do município.