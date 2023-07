Homem de 42 anos morre após ser filmado bebendo cachaça em bar

Um homem de 42 anos foi encontrado morto após ser filmado bebendo uma garrafa de cachaça em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão, no sudeste goiano . Segundo apurou o g1, uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que o homem havia entrado em uma aposta em um bar.



“Apostaram duas caixinhas de cerveja. Ele virou 1 litro de pinga, mas não aguentou”, disse a testemunha.



O caso aconteceu no último domingo, 16, o homem era trabalhador rural na região. Segundo a Polícia Militar, o trabalhador foi encontrado morto na calçada do bar. O dono do estabelecimento contou à PM que o homem estava bebendo com amigos desde cedo, quando saiu e se deitou na calçada e não se levantou mais.



O caso foi registrado como morte natural. Por isso, de acordo com o delegado David Felício, não deve ser investigado, por enquanto.



A PM disse que orientou que os familiares acionassem o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), para o recolhimento do corpo, já que não havia evidência de crime.



