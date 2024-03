Homem confessa assassinato de menina de 10 anos que saiu para comprar refrigerante

A Polícia Civil prendeu em flagrante, neste sábado (30), um homem suspeito de matar a menina de 10 anos que tinha saído de casa, cerca de 24 horas antes, para comprar um refrigerante e desapareceu. O caso ocorreu em Campinas, interior de São Paulo.

Após o registro de desaparecimento da criança, os policiais passaram a realizar buscas pela região e localizaram o suspeito. Ele mora próximo do local onde a menina foi vista pela última vez, na sexta-feira (29).

O homem foi levado à delegacia e confessou os crimes de estupro e homicídio. Ele revelou à polícia onde escondeu a arma usada para matar a criança. O objeto foi apreendido e encaminhado à perícia.

Entenda o caso

Na manhã deste sábado (30), Kevelin Sofia Campos Pereira, de 10 anos foi encontrada morta após ela ter saído para comprar um refrigerante. A criança estava desaparecida por aproximadamente 24 horas.

A mãe da vítima registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento na noite de sexta-feira (29). No documento, ela relatou ter dado seu cartão de crédito para a filha comprar a bebida. A transação ocorreu em cerca de um minuto, em uma venda localizada no mesmo bairro onde a criança residia.

Uma câmera de monitoramento capturou a menina utilizando o cartão da mãe para efetuar a compra. Ela deixou o estabelecimento às 11h12, marcando o último registro dela com vida. A polícia constatou que o cartão de crédito utilizado para a compra do refrigerante não estava mais com a garota.