Homem comete suicídio após matar ex-namorada e o filho

A Polícia Civil registrou, na última terça-feira (02), um feminicídio seguido de suicídio. As vítimas são mãe e filho, que foram assassinados pelo ex-namorado de Geilza Alves, de 51 anos. Sem aceitar o fim do relacionamento, Carlos Henrique invadiu a casa da ex, já efetuando vários disparos. Ela e os dois filhos estavam almoçando, um deles conseguiu também foi baleado, mas conseguiu fugir pela janela. Já Alan Alves, de 27 anos, não resistiu os ferimentos e morreu no local com a mãe. Carlos se suicidou em seguida.

O sobrevivente foi internado e ele mesmo postou um vídeo na internet demonstrando estar fisicamente bem: "Estou gravando este vídeo só para dizer que estou bem. Foram só uns pontos na cabeça e um machucadinho de leve (no rosto) e dois tiros na perna. Mas fui bem atendido nos dois hospitais que passei. Só para complementar... Tem saído algumas mentiras. Não foi meu pai que ocasionou isto. Foi o Carlos, ex-namorado da minha mãe", afirmou o rapaz.

Parentes e amigos também usaram as redes sociais para empressar lamentações: "Hoje resta apenas a saudade de todas as coisas boas que você transmitia. Descanse em paz, meu primo. A sua vida foi extraordinária assim como você. Já Geilza era uma tia... Não consigo dizer adeus para uma pessoa tão importante pra mim. Creio que jamais deixarei de sentir esta dor no peito por não a ter mais aqui", escreveu a familiar.



Segundo a Polícia Civil, Carlos Henrique tinha antecedentes por violência doméstica. Ele foi investigado por dois delitos desse tipo em 2003 e 2005, quando se relacionava com outra mulher. Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital para apurar os fatos e investigações estão sendo feitas.