Homem com suspeita de raiva humana é internado em instituto, após ser atacado por macaco sagui

Um homem de 56 anos com suspeita de infecção pelo vírus da raiva foi internado no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, em Teresina, na segunda-feira (12), conforme divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) nesta quarta-feira (14).

Segundo o órgão, o paciente está com encefalite (inflamação do cérebro), possivelmente ocasionada pelo vírus da raiva. Ele estava na zona rural de Piripiri quando foi atacado por um macaco sagui, no dia 15 de julho, mas só procurou atendimento médico semanas depois.

De acordo com a Coordenação de Epidemiologia da Sesapi, a vítima começou a sentir sintomas como vômito, aumento da saliva e desmaio, no dia 6 de agosto. Mas ele só procurou o Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri, na segunda-feira (12), e foi transferido para a capital no mesmo dia.

“Amostras do paciente foram colhidas e enviadas ao Laboratório Central do Piauí (Lacen) que encaminhou o material ao Instituto Pasteur, em São Paulo, laboratório de referência para exames de raiva, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde”, informou a Sesapi em nota.