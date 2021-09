Homem com passagens pela polícia é morto na frente das filhas pequenas

Na noite da última segunda-feira (20), um homem foi morto a tiros na frente das filhas, duas meninas. A vítima, identificada como Rafael Gomes da Silva, de 34 anos, tinha passagens pela polícia por ameaça, crime de trânsito, lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, resistência e uma contravenção penal. O crime aconteceu em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza (CE). As informações são do jornal O Povo.

Até a tarde desta terça-feira (21), ninguém havia sido preso. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas. Os agentes da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foram os responsáveis pelas buscas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local do crime e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) colheu indícios que devem auxiliar nas investigações.

O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia.