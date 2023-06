Homem com deficiência auditiva é morto a tiros por não entender que estava sendo assaltado

Um homem com deficiência auditiva, identificado como como José Luiz Barbosa, de 56 anos, foi morto após ser baleado e atropelado por ladrão na noite da última terça-feira (27), em São Paulo. Segundo familiares da vítima, por não escutar, José não teria entendido que se tratava de um assalto, o levando a não ceder ao pedido do assaltante.

O caso ocorreu quando a vítima entrou no veículo que dirigia, por volta das 21h. Antes de dar partida no veículo, ele foi abordado pelo assaltante que estava armado.

O homem foi atingido no pescoço, caindo no chão, e ainda foi atropelado pelo assaltante que conseguiu levar o veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e a morte foi constatada no local. Segundo a polícia, o carro da vítima foi encontrado a menos de um quilômetro do local do crime, na rua Albatroz.

O caso foi encaminhado para o 3º DP e registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nenhum suspeito foi preso.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)