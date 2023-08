Homem com coluna rompida em academia confia reaver movimentos das pernas

Regilânio da Silva Inácio, que teve a coluna fraturada após ser atingido por um aparelho de academia, chamado “hack squat” - usado para fazer agachamento convencional - não perde as esperanças de voltar a andar. O aluno mantém o bom humor e contraria as expectativas médicas, que aponta somente 1% de chances dele recuperar os movimentos. Após a cirurgia, a previsão é que Regilânio deixe o hospital nesta quinta-feira (10).

Segundo Maria Aparecida da Silva Inácio, irmã de Regilânio, a família está fazendo o possível para apoiá-lo após o acidente. Apesar dos incômodos, o homem tenta manter o bom humor.

“Agora ele tá bem, a família procura animá-lo, ele é bem alto-astral. Ainda sente muitas dores, que são a única reclamação dele, mas está com um alto-astral ótimo. A gente vê ele e não diz que ele passou pelo que passou”, declara a irmã.

Maria Aparecida também conta sobre as esperanças do irmão. Mesmo com as mínimas chances de reaver os movimentos das pernas, ele se mantém confiante. “Ele acredita que vai voltar a andar, mesmo os médicos dizendo que a chance é de 1%. Ele mantém a esperança e o otimismo”, assegura.

Volta para casa

Conforme Maria Aparecida, que está acompanhando Regilânio no hospital e recebendo todas as atualizações sobre os cuidados e quadro clínico, passou por cirurgia e está previsto que ele receba alta do hospital e retorne para casa nesta quinta-feira (10).

Na quarta-feira (9), Regilânio agradeceu pelas doações que recebeu ao longo da semana. “Estou aqui para falar um pouquinho. Estou agradecido, realmente, a vocês por tudo que estão fazendo. Agradeço do fundo do coração as doações e orações”, expressou emocionado.