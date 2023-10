Homem cai do teto de salão e 'invade' culto religioso; vídeo

Um homem caiu do teto de um salão de um centro comunitário durante um culto religioso na noite de sábado (14), em Franca, São Paulo. O caso foi registrado por câmeras de segurança e as imagens foram divulgadas na segunda-feira (16).

No vídeo, é possível ver quando o homem destrói o forro do salão, que fica no bairro Jardim Paulista, e cai em cheio no chão. Os fiéis presentes levaram um susto.

De acordo com testemunhas, o homem estava fugindo de moradores após quase atropelar crianças e bater o carro em uma árvore. Ele teria subido no telhado do salão para tentar se esconder, mas acabou caindo. Com a queda, ele sofreu escoriações, mas recusou atendimento médico. Em seguida, foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade, onde prestou depoimento e foi liberado.

A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias do ocorrido.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)