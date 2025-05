Homem tenta invadir casa da ex, fica preso em cerca e acaba pelado em cima de muro

Uma tentativa de invasão terminou de forma inusitada e constrangedora em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Um homem tentou pular o muro do condomínio onde mora sua ex-companheira, mas acabou ficando preso na cerca de arame, conhecida como “serpentina”. Durante a tentativa, a calça rasgou e o suspeito ficou completamente pelado, pendurado de cabeça para baixo.

Moradores do residencial acionaram o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), que, ao chegar no local, encontrou o invasor preso à cerca. Para soltá-lo, os socorristas precisaram cortar as roupas, o que fez com que o homem caísse ao chão parcialmente nu, diante de várias testemunhas.

Segundo relatos dos vizinhos, o homem já havia tentado invadir o local outras vezes e teria histórico de perseguição e ameaças contra a ex-companheira.

Testemunhas também afirmaram que ele estava sob efeito de drogas no momento da tentativa e que costuma ofender moradores do condomínio, além de intimidar a vítima.