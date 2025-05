Menino emociona web ao comemorar 18 anos de ‘cão vovô’: ‘amor nunca envelhece’

Daniel Cezário, de 12 anos, que mora em São Paulo, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que mostra a festinha que preparou para comemorar os 18 anos de seu cãozinho “Boby”. A gravação emocionou vários internautas por mostrar o amor entre o garoto e o cão da raça Dachshund, o famoso salsicha.

O vídeo no Instagram tem centenas de visualizações e vários comentários de pessoas que disseram se sentir tocadas pelo momento de felicidade do menino e do cão. “O amor deles nunca envelhece. Hoje celebramos 18 anos de vida, de amizade e amor. Te amo, Boby. (Desculpem pelo choro, mas eu me emociono quando falo dele)”, escreveu Daniel na legenda.

Boby, carinhosamente apelidado de “vovô”, completou 18 anos no dia 24 de abril. O cãozinho faz parte da família de Daniel desde antes do nascimento dele e eles são companheiros inseparáveis. O menino ainda diz no vídeo que o cachorro é seu melhor amigo e que agora “não enxerga muito bem e anda bem devagar”. “Peço para darem parabéns a ele!”

Após a gravação viralizar nas redes sociais, o garoto ainda agradeceu o carinho dos internautas: “Obrigado pelo carinho de todos vocês com o Boby. Podem ter certeza que estou transmitindo tudo isso em forma de abraços, beijos e afago na barriguinha dele”.