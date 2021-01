Homem ateia fogo em morador de rua e foge; vítima está internada na UTI

Um morador de rua teve o corpo queimado enquanto dormia na parte de fora de um imóvel desabitado, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Câmeras de segurança de um prédio flagraram o crime, que aconteceu nesta madrugada. O suspeito foi preso no início da tarde desta sexta-feira (15).

Nas imagens, um homem surge com uma sacola na mão atravessando a rua. Ele segue até onde o morador de rua que dorme e ateia fogo no homem. Em seguida, ele foge enquanto as chamas se alastram rapidamente.

O homem, que ainda não foi identificado, teve queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em várias partes do corpo. Ele está internado em estado grave e intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Alceu Lima de Oliveira Junior, a corporação chegou ao suspeito, de 40 anos, depois de analisar as imagens das câmeras de segurança. O homem foi preso na área central da cidade, próximo ao local do crime.

"O suspeito estava com a roupa que aparece nas imagens. Questionado, ele nega o crime, mas ao mostrarmos o circuito de segurança ele confirmou que era ele nas imagens. Mesmo assim, ele segue negando que foi ele que ateou fogo", explica o delegado.

Como o suspeito nega o crime, a polícia ainda não sabe qual seria a motivação. O homem segue preso e deverá passar por audiência de custódia no sábado (16). O suspeito, segundo a polícia, já tem passagem por homicídio, no estado da Bahia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.