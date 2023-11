Homem ataca companheira com chave de fenda; vítima ficou ferida no rosto

Um homem de 58 anos foi preso por atacar a companheira com uma chave de fenda, após uma discussão do casal. Segundo informações da Guarda Municipal de Cascavel, no Paraná, a vítima foi agredida no rosto com a ferramenta.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia da região. Ele ainda precisou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por apresentar um ferimento no rosto, provavelmente feito pela mulher ao tentar se defender, conforme os agentes. A vítima também recebeu atendimento e passa bem.

Após ser avaliado pela equipe médica dentro da Delegacia e receber um curativo, ele assinou um termo de recusa no encaminhamento médico.

O atendimento médico é necessário quando os presos apresentam algum tipo de ferimento, pois se trata de uma norma do Deppen-PR para admissão de novos presos.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com