Homem armado com facão invade creche em São Paulo e é contido por motorista de van escolar

Um homem foi preso em flagrante após invadir uma creche em Osasco, na Grande São Paulo, na tarde desta quarta-feira (26). O suspeito estava armado com um facão. Segundo a Prefeitura de Osasco, funcionários da unidade viram o suspeito e acionaram o “Botão SOS Escola”. A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram acionadas às 13h35.

O incidente ocorreu no Centro Municipal de Educação (CEMEI). Testemunhas afirmaram que o homem tentou abordar uma pessoa na entrada da creche e, em seguida, invadiu o pátio. Felizmente, ninguém foi atacado. De acordo com o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e o secretário de Educação, Cláudio Piteri, que estiveram no local para conversar com os profissionais, o suspeito foi contido inicialmente por um transportador escolar, conhecido como “Tio Alex”. A prefeitura afirmou em nota que o “suspeito foi rendido por policiais militares” posteriormente.

Não houve feridos e o suspeito não teve contato com funcionários ou alunos da unidade de ensino, segundo a prefeitura. As escolas da rede municipal dispõem de câmeras controladas pela Central de Monitoramento Escolar e os diretores e gestores das unidades contam com o “Botão SOS Escola”, acionado através de app, onde estão cadastrados. O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial de Osasco.