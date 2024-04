Homem apenas de cueca é preso após perseguir crianças em porta de igreja

Um homem vestindo apenas cueca foi preso suspeito de perseguir crianças na porta de uma igreja no bairro Novo Horizonte, em Jundiaí, em São Paulo, no último sábado (20/04).

Segundo o boletim de ocorrência do caso, uma mulher que trabalhava em uma ação social no local religioso percebeu a atitude do homem Conforme o registro, o homem usava apenas uma peça íntima e, enquanto mexia em seu órgão genital, começou a se aproximar de um grupo de crianças, que correram ao perceberem a presença do mesmo. As informações são do g1.

Conforme o relato, o suspeito perseguiu os menores de idade, até que a mulher os conduziu ao interior da igreja e fechou a porta, impedindo sua entrada.

O suspeito ainda tentou forçar a entrada, sendo impedido e agredido por moradores locais e fugiu para uma área de mata próxima. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu encontrar o indivíduo, detido em flagrante e encaminhado à delegacia.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)