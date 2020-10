Homem agride namorada por se negar a manter relações sexuais com ele

Um homem deu um soco em sua namorada durante uma discussão após ela se negar a manter relações sexuais com ele, nesta terça-feira (27). A vítima tem 41 anos e precisou ser socorrida com ferimentos graves no rosto. A Polícia Militar foi acionada e o agressor foi detido ainda no local, em Cascavel (PR).

De acordo com o relato da vítima, eles tiveram relações sexuais momentos antes e ela teria se recusado a fazer sexo pela segunda vez, quando acabou sendo agredida.

O homem foi encaminhado para a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel para que sejam tomadas as medidas cabíveis.