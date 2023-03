Helicóptero cai em São Paulo: Saiba quem são as vítimas; quatro pessoas morreram no acidente

Na tarde desta sexta-feira (17), um helicóptero caiu na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, deixando quatro mortos. O grupo estava retornando de um almoço de negócios em Guarujá, no litoral paulista, e seguia em direção ao aeroporto Campo de Marte quando aconteceu o acidente.

As vítimas foram identificadas como:

João Intorne Netro, de 32 anos, que era o piloto da aeronave,

Wellington Roberto Palhares, de 29 anos,

Antônio Cano dos Santos, de 42 anos,

Caio Lucio de Benedetto Moreira, de 30 anos.

Antônio Cano ocupava o cargo de diretor administrativo financeiro, enquanto Caio Lúcio era designer do Mirage Group Brasil. A empresa informou que os dois estavam em uma viagem particular com o amigo Wellington.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.