Hacker invade rede de hospital e exige dinheiro para liberar sistema e não divulgar informações

Dois homens foram presos, na manhã desta sexta-feira (29), sob suspeita de invadir o sistema de um hospital particular e exigir dinheiro em troca da liberação da rede e da não divulgação dos dados contidos nela. Um deles é ex-funcionário do local e agiu facilitando o acesso do hacker para que as operações fossem realizadas.

Equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), junto com a Polícia Civil, conseguiram identificar os suspeitos e realizar a prisão. O hacker, de 21 anos, também é suspeito de integrar outros sistemas de invasão.

O caso ocorreu em setembro do ano passado, mas só teve os mandados expedidos este mês, um ano depois. Na ocasião, a dupla inseriu um vírus na rede do hospital que possui a habilidade de bloquear o acesso a todos os dados, vírus este que já foi usado por outros invasores em ataques cibernéticos contra o Superior Tribunal de Justiça (STJ), Governo do Distrito Federal (GDF), Banco de Brasília (BRB) e Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) no ano passado.

Após invadir a rede do hospital, os criminosos passaram a exigir dinheiro para não divulgar as informações obtidas. Porém, o programa que eles instalaram não surtiu efeito graças à rápida ação da equipe de informática do hospital.

O invasor tem o potencial de interromper o funcionamento de equipamentos médicos utilizados em cirurgias e demais procedimentos que dependem de acesso à rede de informática para funcionar, conseguindo, ainda, criptografar informações médicas de pacientes e demais dados da unidade.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com