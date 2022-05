Hacker invade painel publicitário e exibe vídeo pornográfico

Um hacker invadiu um painel de propaganda no município de Montes Claros, em Minas Gerais, e passou a transmitir um vídeo pornográfico. O caso aconteceu por volta das 21h da última segunda-feira (30). A empresa de publicidade responsável pelo painel acionou a polícia. As informações são do G1 MG.

O painel foi instalado recentemente. Funcionários do posto viram a exibição do vídeo e acionaram imediatamente a proprietária, não antes de pessoas que passavam pelo local tirarem fotos e publicarem nas redes sociais.

“Eu entrei no computador, mas foi colocado um vírus travando”, informou Gracielle Noronha Brito.

Segundo ela, a única forma de interromper o vídeo foi desligando a energia do painel.

Após o caso, Gracielle procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A moça acredita que alguém passou pelo local e colocou o vídeo. O hacker pode ter invadido usando a própria internet e algum aplicativo de maneira remota, perto do painel. “Já registrei a ocorrência na Polícia Civil e vou fazer um novo boletim em uma base da PM que fica perto do local”, informou.

Medidas de segurança

Segundo Gracielle, todo o material de informática está sendo trocado, sendo essa a parte mais cara do processo. Outras medidas de segurança como a instalação de câmeras no local estão sendo feitas. Nove painéis instalados na cidade também estão passando pelo mesmo processo.

“A sensação é de indignação. Estamos trabalhando honestamente e a pessoa faz uma coisa dessa como se fosse uma brincadeira, sem se preocupar com o que vai causar. Não sabe as consequências que trazem de prejuízo moral e financeiro para a empresa”, queixou-se a empresária.

