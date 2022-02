Padre que compartilhou vídeo pornô em grupo deixa Paróquia após fiéis pararem de pagar dízimo

Após compartilhar imagens pornográficas em um grupo de aplicativo de mensagens, padre Francisco de Oliveira, de 45 anos, anunciou a saída da paróquia de Oliveira dos Campinhos, distrito de Santo Amaro, cidade que fica no recôncavo baiano, onde atuava há sete anos. Em publicação na página oficial da paróquia nas redes sociais, nesta segunda-feira (14), ele reafirmou que não enviou o vídeo para o grupo de propósito e disse que a decidiu sair de deve ao fato de parte dos fiéis terem parado de contribuir com o dízimo. As informações são do G1 Bahia.

VEJA MAIS

"Estão tramando algo contra a paróquia, motivando as pessoas a não contribuírem mais com o dízimo e as ajudas para os festejos paroquiais. E vocês sabem, sem a ajuda não poderemos caminhar, então por causa disso decidi deixar a paróquia, para ver se acalma os corações inflamados", escreveu o padre.

O religioso compartilhou no grupo de fieis da igreja um vídeo com mais de dois minutos de duração e que mostra dois homens em ato sexual (Reprodução / Whatsapp)

O caso ocorreu no dia 2 de fevereiro, quando o religioso compartilhou um vídeo com mais de dois minutos de duração e que mostra dois homens em ato sexual, no grupo que reunia fiéis da igreja. Os "prints" da conversa rapidamente viralizaram na internet.

Segundo Franciso Oliveira um bispo prestou apoio em relação à decisão de sair da paróquia, após conversa entre os dois.

Ele também voltou a pedir desculpas e agradeceu as amizades construídas na paróquia. "Para aqueles que se diziam meus amigos, mas que na hora que mais precisei viraram-me as costas, só cabem fazer o que nos ensina a palavra de Deus em MT 5.44: Amai vossos inimigos e rezai por aqueles que lhe fazem o mal", concluiu.