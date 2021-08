Grupo que matou indígena tentou levar outra menina para estupro coletivo: ‘Cruel’

Uma garota de 15 anos prestou depoimento à polícia e disse que o grupo de jovens acusado de estuprar e jogar uma menina indígena de 11 anos de um penhasco teria tentado levá-la à força antes. A jovem contou que conseguiu correr dos acusados e depois eles voltaram e pegaram a criança da etnia Guarani Kaiowá. As informações são do UOL.

"Nós ouvimos ontem o depoimento da testemunha, que confirmou que as meninas estavam confraternizando com os adolescentes. Foi quando tentaram puxar ela, mas ela conseguiu correr. Eles então voltaram e pegaram a outra menina", contou o delegado.

(Reprodução: Divulgação)

Os quatro acusados pelo crime tiveram as prisões e apreensões em flagrante convertidas em prisão preventiva e internamento provisório. Além de um homem e três adolescentes, o tio da menina também confessou que fez parte do estupro e assassinato. Após ser preso, o tio da adolescente foi encontrado morto na cela em que estava preso, ao lado do outro adulto suspeito do crime.

"O crime assusta, choca bastante pela crueldade que eles tiveram com ela, pela frieza de chegar na delegacia e mentir”, disse o delegado.

A investigação sobre a morte irá continuar. Os adultos investigados serão indiciados pelos crimes de feminicídio, homicídio qualificado por ocultação de crime e estupro de vulnerável. Os adolescentes serão indiciados por atos infracionais relacionados aos mesmos crimes.