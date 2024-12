Grupo Menos é Mais se pronuncia após tiroteio durante show no Paraná

Em um show realizado neste sábado (30) em Foz do Iguaçu, Paraná, o grupo Menos é Mais foi surpreendido por uma série de disparos de arma de fogo que interrompeu sua apresentação. O incidente gerou uma grande confusão e a banda foi imediatamente orientada por um segurança a deixar o palco, em meio à agitação do público.

VEJA MAIS

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a tensão do momento, com uma briga que rapidamente se transformou em caos, culminando nos disparos. A medida de segurança foi tomada para proteger os artistas e o público, que, assustados, tentaram se refugiar em áreas restritas do parque aquático.

Em nota oficial, o grupo de pagode explicou que a confusão foi causada por um desentendimento entre terceiros, e que a decisão de encerrar o show foi tomada pela produção do evento com o objetivo de preservar a ordem e garantir a segurança de todos os envolvidos. "Lamentamos profundamente o ocorrido e reafirmamos nosso compromisso com o público", ressaltaram os músicos.

A produtora responsável pelo evento, Disk Shows Produtora, informou que o evento estava devidamente autorizado e em conformidade com a legislação local. O grupo Menos é Mais, por meio de sua assessoria jurídica, expressou o desejo de retornar a Foz do Iguaçu em uma futura oportunidade para realizar uma nova apresentação.