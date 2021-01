Grávida morre de AVC ao saber de falecimento do pai por covid-19

Após receber a notícia de morte do pai por covid-19, uma grávida de 40 anos ficou em choque e sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Marciele Feldman estava grávida do segundo filho e não resistiu na quinta-feira (7), em Cuiabá (MT).

Marciele é filha do professor Lauro Feldmann, de 69 anos, que morreu no dia 25 de dezembro enquanto estava internado com Covid-19 no Hospital Regional de Água Boa. Ela trabalhava no cartório da cidade e já era mãe de uma adolescente de 16 anos.

Segundo informações da comunidade luterana da cidade, ao qual a família Feldmann participa, Marciele passou mal e entrou em choque ao saber da morte do pai. Grávida de 8 meses, ela foi levada às pressas ao hospital da cidade e sofreu uma convulsão.

Ela foi encaminhada para um parto de emergência e o bebê, Bernardo Augusto, nasceu. A criança ficou internada com insuficiência respiratória, enquanto a mãe se recuperava do parto.

No mesmo dia, Marciele se queixou de dores de cabeça, foi entubada e levada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo a família, Bernardo foi transferido em UTI aérea para Sorriso, onde ficou internado e recebeu alta em 1º de janeiro. A criança está sob os cuidados da avó e da tia, assim como o irmão de 16 anos.

O corpo de Marciele foi enterrado na manhã desta sexta-feira (8), em Água Boa.