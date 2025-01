Grávida de Taubaté fala pela primeira vez 13 anos após polêmica; veja

Maria Verônica, conhecida como a "Grávida de Taubaté", surpreendeu o Brasil em 2012 ao anunciar uma falsa gravidez de quadrigêmeas. Agora, 13 anos depois, ela reapareceu nas redes sociais com um novo perfil e um relato sobre sua transformação de vida.

Convertida ao cristianismo, Maria Verônica decidiu abrir o coração e compartilhar como a religião a ajudou a superar as consequências do caso que a marcou. “Venho com este canal retomar a minha identidade. Muitas pessoas me conhecem como a grávida de Taubaté, mas agora quero ser conhecida como Maria Verônica”, disse ela no vídeo de apresentação de seu canal no YouTube, que passará a receber vídeos semanalmente.

No mesmo vídeo, ela narra sua experiência de reencontro com Deus e relembra o episódio que mudou sua vida: “Pai, pequei contra ti. Dia 21 de janeiro de 2012, enquanto a mídia fazia sensacionalismo, me reencontrei contigo.” Ela também revelou que estava afastada da igreja havia sete anos na época em que a falsa gravidez veio à tona.

VEJA MAIS

Relembre o caso

No dia 11 de janeiro de 2012, Maria Verônica Santos, moradora de Taubaté (SP) e proprietária de uma escola infantil, chamou a atenção do Brasil ao divulgar sua suposta gravidez de quadrigêmeas. A história comoveu o público, já que ela relatava enfrentar muitas dificuldades.

O caso ganhou ainda mais destaque por sua raridade, já que, segundo especialistas, as chances de uma gravidez quádrupla ocorrem em apenas uma a cada 15 milhões de casos. No entanto, a farsa foi descoberta após uma entrevista com Chris Flores, então apresentadora do programa Hoje em Dia.

Chris Flores desconfiou da autenticidade da barriga que Maria Verônica exibia e pediu que a equipe da RecordTV investigasse. Em 15 de janeiro, o programa Domingo Espetacular revelou os resultados de um ultrassom realizado por Maria Verônica em 30 de agosto de 2011, comprovando que ela não estava grávida.

Com a descoberta, a Grávida de Taubaté tornou-se um dos maiores memes do Brasil e o caso acabou nos tribunais. Segundo seu advogado, Maria Verônica utilizava uma barriga falsa feita de silicone com enchimentos e não admitiu a farsa antes devido à repercussão.